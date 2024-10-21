Минприроды Крыма: лето 2024 года в республике стало самым засушливым за 10 лет

В Крыму лето 2024 года стало самым засушливым за последние 10 лет. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская в эфире « Радио Крым ».

По ее словам, минувший сезон сопровождался отсутствием осадков. Кроме того, упал уровень подземных вод. Крайне низкий показатель влажности наблюдался и в лесах, отметила глава ведомства.

Напомним, из-за сухости и жары в Крыму разгорелись сразу два крупных природных пожара. Министр отметила, что на данных территориях высадят новые деревья.