Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы

Минобрнауки России предложило разработать новую платформу «Университеты», с помощью которой абитуриенты смогут пройти процесс поступления в онлайн-режиме. Об этом говорится в проекте постановления правительства России.

Согласно предложению, с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го ведомство может провести эксперимент по внедрению платформы «Университеты».

Платформа позволит обеспечить весь цикл поступления в вузы онлайн, подтверждение обучения и заселения в общежитие, а также работу с цифровыми документами.

Студенты смогут получать на платформе рекомендации по стажировкам и дополнительному образованию. Платформа позволит создавать облачные решения для приемных кампаний и учебного процесса, аналитики показателей эффективности деятельности вузов и управления кампусом.

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме обмана студентов.