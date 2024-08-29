Минобрнауки и Минпромторг подписали соглашение об информационном взаимодействии
Министерство образования и науки заключило соглашение с Минпроторгом России об информационном взаимодействии. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.
В рамках соглашения они будут обмениваться данными в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и Единой государственной информационной системе учета опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
Документ подписали заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.
Сотрудники ведомств после отладки информационного взаимодействия между ГИСП и ЕГИСУ НИОКТР смогут обмениваться данными о параметрах научно-технологических работ, статусе правовой охраны, исполнителях и их результатах.
Также обмен данными между Минобрнауки и Минпромторгом позволит дополнительно скоординировать работу ведомств в части достижения поставленных президентом РФ национальных целей развития.