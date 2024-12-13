Минобороны сообщило о возвращении во Владивосток отряда кораблей Тихоокеанского флота

Во Владивосток вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

В отряд кораблей входили корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга». Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил экипаж с возвращением во время торжественного митинга.

Командирам кораблей были вручены жареные поросята. Военнослужащие, которые как-то отличились во время похода, получили медали и почетные грамоты.

В заключение митинга Лиина отметил, что все планы и задачи, поставленные перед отрядом, были выполнены.