Минюст РФ: Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая 2025 года

Министерство юстиции РФ назвало сроки проведения ежегодного XIII Петербургского международного юридического форума в 2025 году. Мероприятие продлится с 19 по 21 мая, сообщил «Питер ТВ».
Сроки были установлены во время собрания организационного комитета. Кроме того, участники обсудили важные аспекты подготовки ПМЮФ, а также ключевые моменты планирования и выполнения форума.
Глава ведомства Константин Чуйченко напомнил, что на площадке обычно рассматривается широкий круг юридических вопросов. По словам министра, мероприятие направлено на развитие и расширение международного сотрудничества в области права.
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