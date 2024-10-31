Минюст РФ: Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая 2025 года

Министерство юстиции РФ назвало сроки проведения ежегодного XIII Петербургского международного юридического форума в 2025 году. Мероприятие продлится с 19 по 21 мая, сообщил « Питер ТВ ».

Сроки были установлены во время собрания организационного комитета. Кроме того, участники обсудили важные аспекты подготовки ПМЮФ, а также ключевые моменты планирования и выполнения форума.

Глава ведомства Константин Чуйченко напомнил, что на площадке обычно рассматривается широкий круг юридических вопросов. По словам министра, мероприятие направлено на развитие и расширение международного сотрудничества в области права.