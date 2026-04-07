Минюст поддержал улучшение меню для заключенных СИЗО

Он подчеркнул, что с предложением выступил Минздрав, а Минюст и Федеральная служба исполнения наказаний поддержали инициативу и начали по ней работу.

«Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами», — заявил Чуйченко.

Министр добавил, что также в приготовленные для осужденных блюда добавят йодированную соль. Это особенно актуально для регионов Крайнего Севера, а также для субъектов, где существует дефицит йода.

В апреле 2021 года переведенный в больницу московского следственного изолятора «Матросская Тишина» бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил на обед королевские креветки и блинчики с творогом. Как сообщила общественный защитник арестованного градоначальника Наталья Питченко, деликатесами Фургала побаловали друзья. Она добавила, что в СИЗО можно передавать только самые простые продукты, но на больницу это правило не распространяется.