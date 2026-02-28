Министра молодежной политики Калининградской области задержали вместе с мужем

Министра молодежной политики Калининградской области Анну Мусевич и ее супруга Никиту задержали. Информация об этом появилась в картотеке Центрального районного суда Калининграда .

Из материалов суда следует, что для обоих фигурантов следователи просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на время рассмотрения материалов дела.

Подробности задержания и конкретные обвинения, которые предъявляют супругам Мусевич, официальные источники не уточнили.

Ранее следователи задержали и доставили в Москву министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Ее подозревают в растрате бюджетных средств и получении крупной взятки.