Министра молодежной политики Калининградской области задержали вместе с мужем

Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press/www.globallookpress.com

Министра молодежной политики Калининградской области Анну Мусевич и ее супруга Никиту задержали. Информация об этом появилась в картотеке Центрального районного суда Калининграда.

Из материалов суда следует, что для обоих фигурантов следователи просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на время рассмотрения материалов дела.

Подробности задержания и конкретные обвинения, которые предъявляют супругам Мусевич, официальные источники не уточнили.

Ранее следователи задержали и доставили в Москву министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Ее подозревают в растрате бюджетных средств и получении крупной взятки.

