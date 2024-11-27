Министр туризма РК Ганзий: Крым планируют сделать круглогодичным курортом

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил об активной работе над созданием круглогодичного отдыха на полуострове. Для достижения данной цели уже сделано многое, отметил он в беседе с сайтом « Крым 24 ».

В республике, пояснил глава ведомства, появились крупные гостиничные комплексы, инфраструктура которых позволяет принимать гостей в любой сезон.

«У нас активно развивается санаторно-курортные комплексы», — добавил Ганзий.

По его словам, в регионе также продвигаются программы по реабилитации участников СВО. Кроме того, спросом пользуются гастрономический, сельский, аграрный и пешеходный виды туризма, сообщил министр.