Министр Третьяков: нацпроекты в Свердловской области поддержат бизнес, ориентированный на экспорт

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков выступил в открытой студии « ФедералПресс » на форуме сотрудничества РФ и Казахстана. Он рассказал, какую деятельность поддержат новые национальные проекты.

По словам главы ведомства, в приоритете окажется поддержка бизнеса, ориентированного на импортозамещение и экспорт.

«Инвестиции должны быть поддержаны, экспортная составляющая тоже является приоритетом, как и индивидуальный подход к компаниям, которые в перспективе станут импортозамещающими», — отметил Третьяков.

Он напомнил, что регион занимает лидирующие позиции по объему поддержки предпринимательства. Так, стимулом для организаций, поставляющих товары за границу, станет местный экспортный стандарт, добавил министр.