Министр транспорта Никитин заявил, что проезд на бессветофорных трассах окупается за счет экономии топлива

Министр транспорта России Андрей Никитин в интервью сайту KP.RU сообщил, что на трассах М-11 и М-12 стало возможным проехать от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга без единого светофора. По его словам, благодаря бессветофорному движению плата за проезд окупается за счет экономии топлива.

«Трассы М-11, М-12 заполняются. Появилась статистика (она, наверное, более точная для грузовиков), что с учетом бессветофорного движения на этих трассах — представляете, ни одного торможения от Петербурга до Екатеринбурга — плата за проезд окупается за счет экономии топлива», — заявил политик.

Никитин подчеркнул, что люди все активнее путешествуют, и на дорогах достаточно зон для отдыха и перекуса. Министр отметил, что на данный момент в России 3,5 тысячи километров платных федеральных трасс и более 60 тысяч километров бесплатных. До 2030 года планируется построить, реконструировать или улучшить качество многих бесплатных дорог.