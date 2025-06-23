Министр топлива и энергетики Крыма Воронкин рассказал о незначительном росте цен на бензин на полуострове

В Крыму ожидается незначительный рост цен на бензин — на 20-30 копеек, сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в интервью телеканалу «Крым 24» .

По словам министра, цены на топливо меняются еженедельно в зависимости от оптовых котировок. Недельная биржевая сессия показала повышение стоимости бензина марок АИ-92 и АИ-95 на пять-шесть тысяч рублей за тонну. Воронкин подчеркнул, что республика держит низкие цены на топливо по сравнению с материком, где средняя стоимость бензина за январь-июнь выросла на два рубля.

Контроль цен на топливо в Крыму обеспечивается путем регулярных совещаний с владельцами автозаправочных станций и мониторингом розничных цен. Минтопэнерго РК сотрудничает с местными предприятиями, обеспечивая стабильность и конкурентоспособность рынка.