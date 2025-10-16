Министр сельского хозяйства Татарстана Зяббаров заявил о снижении качества зерна

В Татарстане подвели итоги уборочной кампании. Аграрии переработали 4,7 миллиона тонн зерна, однако запланированный объем не был достигнут. Об этом сообщил сайт « Республика Татарстан » со ссылкой на данные министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова.

По словам главы ведомства, общий дефицит составил около 300 тысяч тонн.

«Прямого ущерба нет, но объемы собраны меньше запланированных», — отметил Зяббаров.

Он также обратил внимание на снижение классности зерна. Как пояснил министр, в отрасль были направлены значительные инвестиции для покупки удобрений и средств защиты растений, однако на выходе работники получили зерно четвертого и пятого классов. Ранее аграрии работали с третьим классом, добавила радиостанция Sputnik.