Министр Решетников указал на активное развитие инфраструктуры на горнолыжных курортах РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников дал эксклюзивное интервью сайту KP.RU. В ходе беседы он рассказал об активной реализации горнолыжных проектов.
По словам главы ведомства, на Кавказе завершают строительство курорта Ведучи и развивают Мамисон. В Красной Поляне добавиться вторая часть Розы-Хутор.
Решетников также отметил развитие соответствующей инфраструктуры на таких курортах, как Архыз, Сахалин, Камчатка и Шерегеш.
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