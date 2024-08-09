Министр Решетников указал на активное развитие инфраструктуры на горнолыжных курортах РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников дал эксклюзивное интервью сайту KP.RU. В ходе беседы он рассказал об активной реализации горнолыжных проектов.

По словам главы ведомства, на Кавказе завершают строительство курорта Ведучи и развивают Мамисон. В Красной Поляне добавиться вторая часть Розы-Хутор.

Решетников также отметил развитие соответствующей инфраструктуры на таких курортах, как Архыз, Сахалин, Камчатка и Шерегеш.

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