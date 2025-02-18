Министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил текущую ситуацию на рынке труда как основное препятствие для роста российской экономики на данный момент. Об этом сообщил RT .

Хотя обсуждение потенциала развития данной сферы носит несколько теоретический характер, добавил глава ведомства, оно приводит к ряду практических шагов, которые необходимо предпринять.

«В первую очередь это касается нашего главного ограничения сейчас для роста экономики — ситуации на рынке труда. Нам действительно остро не хватает рабочих рук, мы это понимаем», — заявил министр.

По его словам, для решения данной проблемы необходимо повышать производительность труда в различных секторах. Решетников также указал на инвестиционную и технологическую повестки.