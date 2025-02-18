Министр Решетников: дефицит кадров — основное препятствие для роста экономики
Министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил текущую ситуацию на рынке труда как основное препятствие для роста российской экономики на данный момент. Об этом сообщил RT.
Хотя обсуждение потенциала развития данной сферы носит несколько теоретический характер, добавил глава ведомства, оно приводит к ряду практических шагов, которые необходимо предпринять.
«В первую очередь это касается нашего главного ограничения сейчас для роста экономики — ситуации на рынке труда. Нам действительно остро не хватает рабочих рук, мы это понимаем», — заявил министр.
По его словам, для решения данной проблемы необходимо повышать производительность труда в различных секторах. Решетников также указал на инвестиционную и технологическую повестки.