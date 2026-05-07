Министр просвещения Кравцов наградил победителей конкурса «Без срока давности»

В Музее Победы прошла церемония награждения победителей и призеров Международного конкурса сочинений и Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». В мероприятии принял участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Торжественную церемонию провел Московский педагогический государственный университет при поддержке Министерства просвещения России. Кравцов поздравил участников с наступающим праздником и отметил, что интерес к деятельности проекта продолжает расти.

«Поздравляю с предстоящим Днем Великой Победы! С каждым годом все больше и больше школьников участвуют во всех мероприятиях проекта „Без срока давности“», — сказал он.

Министр добавил, что за все время проект объединил более семи миллионов детей и подростков, а в 2026 году на конкурс сочинений подали свыше 500 тысяч заявок. По словам министра, к проекту активно присоединяются участники из дружественных стран.

Лучшими признали работы 92 школьников и студентов колледжей. Абсолютными победителями Международного конкурса сочинений стали Вероника Смирнова из Санкт-Петербурга, София Димакова из Донецка и Матвей Кузнецов из Брянской области.

Статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева заявила, что конкурс помогает сохранять историческую память и противостоять фальсификации истории.

«Этот год объявлен президентом Годом единства народов России, а проект „Без срока давности“ как раз рассчитан и нацелен на то, чтобы мы скрепляли это единство не только территориально, но и, прежде всего, духовно, образовательно», — добавил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.