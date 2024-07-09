Министр Минпромторга Алиханов сообщил, что товарооборот ШОС и России увеличился почти на 25%

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал, что товарооборот государств Шанхайской организации сотрудничества и России увеличился почти на 25% в 2023 году. Об этом написало ИА НСН.

По словам чиновника, Россия вложила в экономики стран ШОС в общей сложности 10,2 миллиарда долларов. Примерно такую же сумму страны-участницы ШОС инвестировали в ВВП России.

В беседе с журналистами глава ведомства назвал нашу страну «одним из активных участников объединения» в экономическом плане.

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