Министр культуры Кузбасса Акимова рассказала о вкладе женщин-шахтеров в промышленность региона в годы ВОВ

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова поделилась информацией о значимом вкладе женщин в угольную промышленность региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Life.ru .

Глава ведомства отметила пример Александры Леоновой, ставшей символом стойкости и самоотверженности. Работая откатчицей на шахте «Коксовая-1» в Прокопьевске, она создала первую молодежную бригаду забойщиц и в 1,5–2 раза перевыполняла установленные нормы.

«Сама Леонова вспоминала: „Никто не удивился тому, что я пошла из продавцов в шахтеры: ведь мужчины уходили на фронт“», — поделилась Акимова.

После войны Леонова окончила курсы горных мастеров, затем руководила сменой и стала помощником начальника участка.