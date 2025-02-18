Министр Кратюк: февральские холода положительно сказались на сельском хозяйстве в Крыму

Резкое понижение температуры положительно повлияло на аграрную сферу в Крыму. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в эфире телеканала «Крым 24» .

Он отметил, что в январе специалистов напугало цветение некоторых видов слив в Бахчисарайском районе. Выпавшие осадки помогли остановить активный рост вредителей, а растения, которые должны плодоносить весной, остались в состоянии покоя, избежав раннего цветения.

Сейчас на полуострове температура воздуха составляет от -6 до -10 градусов. Это не угрожает посевам, так как озимые культуры выдерживают холода до -15 градусов, подчеркнул Кратюк.