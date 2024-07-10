Министр финансов Силуанов в шутку согласился занять кабинет в Госдуме

Депутаты пошутили, что министру финансов Антону Силуанову скоро может потребоваться раскладушка в Госдуме. Он в шутку согласился на подобные меры, рассказал Life .

Предложение «переселить» Силуанова в Госдуму прозвучало после единогласного принятия закона о прогрессивной шкале НДФЛ. И глава Минфина сказал, что готов.

«Основные законопроекты у нас уже приняты, так что это, наверное, на следующий год такая перспектива», — заявил Силуанов.

Напомним, что для людей с доходом выше 2,4 миллиона в год подоходный налог вырастет.