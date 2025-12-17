Министр ЧС Камчатского края Лебедев получил удостоверение спасателя и поделился опытом

Министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев получил удостоверение и жетон спасателя. Он рассказал, сколько времени и денег потребовалось на этот процесс. Об этом написал «ФедералПресс» .

«Мотивация для прохождения этого пути была проста. В процессе своей деятельности я часто взаимодействую с добровольцами, стремящимися участвовать в спасательных операциях. На мой вопрос об аттестации и наличии квалификации „спасатель“ многие из них отвечали отрицательно, ссылаясь на сложность и высокую стоимость процедуры», — рассказал Сергей Лебедев.

Чтобы получить удостоверение, нужно пройти несколько этапов: теоретическое обучение в аккредитованном Учебно-методическом центре, медицинский осмотр, практические занятия на базе действующего Поисково-спасательного отряда (ПСО), сдача норматива по физической подготовке и успешное прохождение итоговой аттестационной комиссии.

По словам министра, основные расходы пришлись на первичные курсы — 7800 рублей и на медицинские справки — около 2000 рублей. Практика в отряде, физическая подготовка и итоговая аттестация были бесплатными. Общее время обучения составило около 320 часов, что заняло два-три месяца.

«Мой опыт доказал: стать аттестованным спасателем — это реально и доступно! Все, кто готов помогать, кто состоит в НАСФ, НФГО или других добровольных формированиях — не раздумывайте, отправляйтесь на курсы! Ваша подготовка нужна нам и людям, попавшим в беду!», — заключил министр ЧС региона.