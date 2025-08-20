Министерство спорта Нижегородской области сообщило об открытии Центра бокса в августе

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло объявил, что в конце августа на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Александр Невский» в Городце откроется новый Центр бокса. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Двухэтажное здание площадью более 950 квадратных метров начнет свою работу 27 августа. В день открытия пройдут матчевые встречи между сборными Нижегородской и Московской областей.

Строительство спортивного объекта началось в 2023 году. В состав комплекса войдут зал с боксерским рингом, спортивная площадка с трибунами на 60 мест, кабинет врача, раздевалки, санузлы, гардероб, административные и хозяйственные зоны, а также места для хранения инвентаря и теннисные корты.