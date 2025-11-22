Министерство образования Омской области сообщило, что за пять лет в регионе усыновили 89 детей

В настоящее время в омских учреждениях для детей-сирот и детей, лишившихся родительской заботы, находятся 353 ребенка. Об этом сообщил « Город55 » со ссылкой на данные регионального Министерства образования.

По информации ведомства, за последние пять неполных лет число усыновленных детей составило 89 человек. Каждый год примерно 20 ребят обретают новую семью.

Как пояснили специалисты, при появлении сироты местные органы опеки и попечительства сначала выясняют наличие близких родственников, готовых принять ребенка. Если подходящие кандидаты отсутствуют, сведения направляются в специальный банк данных.