В период рыбного нереста Министерство лесного хозяйства Нижегородской области выявило 79 нарушений правил рыболовства. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По данным ведомства, специалисты уже составили восемь материалов и передали в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Также они составили 61 протокол по статье о нарушении правил плавания на маломерных судах.

Кроме того, сотрудники минлесхоза изъяли 82 запрещенных рыболовных орудия и семь моторных лодок.