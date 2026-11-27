Покупка базового праздничного комплекта для дома в крупных торговых сетях России обойдется от 1,5 до 4,2 тысячи рублей. Об этом представители ретейла сообщило РИА Новости .

Финальные траты определяются габаритами искусственного дерева и составом декора. Самое бюджетное предложение подготовила «Лента» — 1478 рублей, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Комплект включает ель высотой 120 сантиметров, 25 шаров, гирлянду на 10 метров, мишуру, верхушку и фигурку гнома, отметила «Москва 24».

В Metro стартовый набор оценили в 2,5 тысячи рублей: в него вошли 60-сантиметровая ель, звезда, бусы, гирлянда и два комплекта украшений. Наиболее дорогой вариант представлен в «Ашане» за 4,2 тысячи рублей — за дерево высотой 180 сантиметров, 80 пластиковых шаров и гирлянду длиной 11,5 метра.

Приобрести атрибуты можно и по отдельности: ель стоит от 80 рублей, пластиковые шары — от шести рублей, мишура — от семи рублей, а электрогирлянда — от 120 рублей.