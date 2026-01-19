Минфин России напомнил о способах выявить телефонного мошенника

Федеральный центр финансовой грамотности РЭУ имени Плеханова разработал анимированные ролики на тему телефонного мошенничества и других рисков потери денег. Они расскажут жителям о том, как не стать жертвой злоумышленников и сохранить сбережения.

Анимационные ролики и карточки расскажут жителям о распространенных видах мошенничества. Так, злоумышленники нередко прибегают к рассылке СМС с просьбой вернуть ошибочно отправленные деньги.

Распознать мошенника можно по особой настойчивости. Часто они требуют быстрого решения, запугивают жертву и обращаются в неудобное время.

При подозрении на мошенничество важно немедленно прервать общение и проверить информацию в официальном источнике. Так, можно обратиться в банк, чтобы узнать о подозрительном переводе. Не стоит торопиться — важно принять решение после выяснения всех обстоятельств.