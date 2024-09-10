Минэнерго: оставшиеся со времен СССР резервы электроэнергетики уже исчерпаны

Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что сфере электроэнергетики в РФ требуется финансирование. Созданные во времена СССР резервы уже исчерпаны, передал « Абзац ».

Как рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, в плановой модернизации и замещении нуждаются порядка 100 гигаватт действующих электромощностей. Связано это с ростом спроса на электроэнергию.

Эксперт призвал организовать комплексный расчет эффективных типов генерации для каждого региона РФ.