Минэкономразвития: рост цен в РФ вызван повышением внутреннего спроса

Министр экономического развития Максим Решетников дал интервью RT . В ходе беседы он объяснил причины роста цен в России.

По его словам, в основе структурной трансформации лежит внутренний спрос, к повышению которого оказались готовы не все отрасли.

«То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления», — сообщил глава ведомства.

Решетников обратил внимание на удорожание молочной продукции. Так, стоимость масла и сыра увеличилась из-за изменения структуры потребления с ростом доходов. Создание новых ферм требует времени, а также активных инвестиций, добавил министр.