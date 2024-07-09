Минэкологии Якутии: рост случаев выхода медведей к людям связан с увеличением популяции дикого зверя

В Минэкологии Якутии озвучили причину увеличения случаев выхода медведей к населенным пунктам. Такую тенденцию связали с ростом популяции дикого зверя, написало ИА НСН.

Другими причинами появления медведей среди людей являются миграции в связи с неурожаем ягод и ежегодные лесные пожары.

«В населенных пунктах, где наиболее высока вероятность появления бурого медведя по анализу прошлых лет, организованы совместные бригады по регулированию численности бурого медведя», — отметили в ведомстве.

Чаще всего диких зверей наблюдают в населенных пунктах Амурской и Иркутской областях, а также на Камчатке и в Якутии.

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