Милонов предложил ввести социальный туристический сертификат для многодетных семей в России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести социальный туристический сертификат для многодетных семей в России. Этот сертификат позволит планировать совместный отдых на курортах и в здравницах страны. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова была опубликована RT .

Парламентарий подчеркнул, что государство активно поддерживает многодетные семьи и способствует увеличению их числа. Однако рост количества детей влечет за собой увеличение расходов, и многодетные родители часто сталкиваются с финансовыми трудностями при планировании семейного отдыха.

Милонов предлагает рассмотреть возможность введения сертификата, который будет покрывать значительную часть стоимости билетов к месту отдыха по особому «многодетному» тарифу. Размер государственной компенсации будет зависеть от количества детей и семейного дохода, и может достигать 100%.