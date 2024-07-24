Микрохирург Масгутов предложил обязать блогеров-нутрициологов получать сертификаты
Микрохирург Руслан Масгутов предложил обязать блогеров-нутрициологов и массажистов проходить образовательные курсы, а также получать сертификаты. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.
Соответствующая инициатива уже отправлена на рассмотрение в Госдуму, добавил Life.
По словам врача, стоит ввести программу, в рамках которой будущим специалистам объяснят основы первой помощи, физиологии, биохимии и анатомии.
Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
Подмосковье нарастило экспорт мороженого в Китай в 4,5 раза с начала года
Регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи баков для отходов
Фейк: Nestle возобновит производство шоколадных батончиков KitKat в России
Аниматора по делу о пожаре на квесте в Дагестане заключили под стражу
«Зенит» подтвердил уход Фернандеса
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте