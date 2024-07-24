Микрохирург Масгутов предложил обязать блогеров-нутрициологов получать сертификаты

Микрохирург Руслан Масгутов предложил обязать блогеров-нутрициологов и массажистов проходить образовательные курсы, а также получать сертификаты. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Соответствующая инициатива уже отправлена на рассмотрение в Госдуму, добавил Life.

По словам врача, стоит ввести программу, в рамках которой будущим специалистам объяснят основы первой помощи, физиологии, биохимии и анатомии.

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