Миколог Вишневский рассказал, что в Ростовской области можно найти уникальные черные лисички

В лесах Ростовской области в этом году нередко попадаются черные лисички — редкие грибы, завоевавшие популярность среди ценителей изысканных блюд. Такой информацией поделился миколог Михаил Вишневский в интервью сайту rostovgazeta.ru .

Как отметил специалист, черная лисичка выделяется среди других грибов благодаря особенному темному оттенку шляпки. Эта характеристика придает ей уникальный внешний вид.

Шляпка у гриба воронкообразная, ее диаметр может достигать 10 сантиметров. Окрас варьируется от темно-серого до практически черного, поверхность отличается блеском и немного восковой текстурой. На плодовом теле видны округлые ребра, что облегчает распознавание гриба в лесу, подчеркнул Вишневский.