Миколог Вишневский рассказал, что лисички практически невозможно спутать с ядовитыми грибами

Лисички довольно сложно перепутать с ядовитыми грибами. Об этом рассказал миколог Михаил Вишневский в беседе с Life.ru .

Как пояснил специалист, даже при возникновении путаницы проблем ждать не стоит.

«Если ошибиться с ложной лисичкой, это не проблема — она тоже съедобна, хотя и менее вкусна, чем настоящая желтая лисичка», — пояснил эксперт.

По его словам, в сентябре можно собирать опята, белые грибы, подосиновики и подберезовики. Вишневский посоветовал внимательно изучать окружающую среду для поиска грибов, которые могут прятаться под листьями, травой и мхом, добавил RT.