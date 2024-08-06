Миколог Вишневский призвал россиян изучить Красную книгу перед сбором грибов

Член Союза грибников Михаил Вишневский в разговоре с ИА НСН призвал россиян, которые планирую собирать грибы, изучить Красную книгу своего региона.

Ранее юристы предупредили о возможности лишения свободы, а также о штрафе до миллиона рублей за сбор особо ценных и краснокнижных грибов.

По словам Вишневского, уголовная ответственность может грозить за сбор рядовки мацутакэ.

«Краснокнижных грибов у нас в России и на сопредельной территории — штук 200. Но это область административной ответственности», — добавил он.

Миколог также призвал отказаться от сбора черного трюфеля, который занесен в Красную книгу Краснодарского края.

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