Миколог Вишневский предупредил, что зеленый мухомор часто путают со съедобными грибами

Некоторые ядовитые грибы можно легко принять за съедобные. Подробнее рассказал миколог Михаил Вишневский в беседе с « Вечерней Москвой ».

Как пояснил специалист, осенью количество ядовитых грибов сокращается, что снижает риск отравления. Среди смертельно опасных видов, которые часто путают со съедобными, эксперт выделил бледную поганку, мухомор зеленый, мухомор вонючий и серно-желтый опенок.

Также миколог упомянул о ложных грибах, которые не опасны для человека, но отличаются вкусовыми качествами. Например, ложные лисички менее вкусные, а ложный белый горчак сильно горчит, добавила газета «Петербургский дневник».