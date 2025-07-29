Миколог Тихомиров рассказал, что рыжики можно засолить за 15 минут

Создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов», миколог Дмитрий Тихомиров сообщил в беседе с News.ru , что рыжики можно засолить и съесть прямо в лесу.

По словам эксперта, рыжики — одни из немногих грибов, которые не требуют варки или вымачивания перед употреблением.

«Если у вас есть с собой тарелка, то кладете на нее грибы рыжики одним слоем, сверху посыпаете солью и накрываете другой тарелкой на 15–20 минут», — отметил специалист.

Как пояснил Тихомиров, этого времени достаточно для выделения сока и засолки грибов.