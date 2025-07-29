Миколог Тихомиров рассказал, что рыжики можно засолить за 15 минут
Создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов», миколог Дмитрий Тихомиров сообщил в беседе с News.ru, что рыжики можно засолить и съесть прямо в лесу.
По словам эксперта, рыжики — одни из немногих грибов, которые не требуют варки или вымачивания перед употреблением.
«Если у вас есть с собой тарелка, то кладете на нее грибы рыжики одним слоем, сверху посыпаете солью и накрываете другой тарелкой на 15–20 минут», — отметил специалист.
Как пояснил Тихомиров, этого времени достаточно для выделения сока и засолки грибов.
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