Миколог Комиссаров спрогнозировал урожай белых грибов в Подмосковье

В Московской области прогнозируется урожай белых грибов. Об этом сообщил кандидат биологических наук, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Никита Комиссаров в разговоре с РИАМО .

Эксперт подчеркнул, что погодные условия в данный момент благоприятны для роста грибов — идут дожди, и держится влажность.

«В принципе можно ожидать урожай лисичек, а также белых, в подмосковных лесах они массово появляются», — цитирует Комиссарова сайт RT.

Миколог также указал, что наиболее перспективным для грибников остается юго-восточное направление в сторону Рязани и Коломны.