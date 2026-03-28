Миколог Комиссаров предложил искать сморчки на западе и юго-западе от Москвы

Миколог Никита Комиссаров в интервью РИАМО поделился информацией, где в Московской области можно найти безопасные для употребления грибы.

По его словам, произрастающие в регионе сморчки не представляют угрозы для здоровья и вполне пригодны в пищу. Специалист посоветовал искать их в чистых лесах, расположенных вдали от Москвы.

Комиссаров отметил, что особенно удачными для сбора могут быть места, пострадавшие от пожаров в последние годы, так как сморчки хорошо растут на почвах с высоким содержанием угля. Наиболее перспективными для поиска являются леса на западе и юго-западе от столицы, добавил MK.Ru.