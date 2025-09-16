Миколог Дьяков указал на зависимость срока годности грибов от технологии заготовки

Миколог Максим Дьяков в интервью RT раскрыл нюансы хранения консервированных грибов. По его словам, срок годности зависит от метода заготовки.

Эксперт пояснил, что при использовании мягкого консерванта, например лимонной кислоты, продукт довольно быстро испортится.

«По крайней мере, не в холоде. А если все залить уксусом, это может храниться если не вечно, то достаточно долго», — отметил специалист.

Также Дьяков подчеркнул важность правильной термической обработки. Кроме того, он предупредил об опасности употребления просроченных грибов, которые могут вызвать отравление.