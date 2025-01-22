Миколог Дьяков: сбор зимних грибов может представлять опасность

В Московской области из-за необычно теплой погоды любители тихой охоты начали собирать лесные грибы. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » миколог Максим Дьяков предупредил о возможных опасностях такого занятия.

Специалист напомнил, что правила сбора и употребления грибов зимой остаются такими же, как и в летний период. По его словам, важно выбирать свежие, упругие грибы и быть абсолютно уверенным в их съедобности.

«Сейчас много двойников, серьезных ядовитых», — предупредил специалист.

Стоит отметить, что существуют виды грибов, которые специально собирают в холодное время года. Например, фламмулина, также известная как зимний опенок, растет преимущественно на деревьях.