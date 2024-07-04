Михалков рассказал о российских «нерукопожатных деятелях культуры»

Михалков заявил о наличии в России списка «нерукопожатных деятелей культуры»

Фото: РИА «Новости»

В России существует список нерукопожатных деятелей культуры. Об этом ТАСС рассказал известный режиссер Никита Михалков.

По его словам, речь идет об артистах, которые трудятся внутри страны, но не поддерживают российскую политику. Михалков отметил, что они еще более опасны, чем покинувшие страну.

«Кто уехал, тех видно. А вот думающие и делающие все за спиной, но не желающие терять то, что могут заработать только здесь, это самые настоящие нерукопожатные», — уточнил он.

Михалков добавил, что настало время «отделить зерна от плевел».

«Дело не в репрессиях. Если ты живешь в стране, то можешь бороться с ее проблемами. Говорить вслух, что тебе не нравится. Но в основе этого должны быть уважение и любовь, а не стремление кому-то другому понравиться. Вот и все», — заключил режиссер.

Ранее Михалков заявил о мощном подъеме российского кино.

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