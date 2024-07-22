Михалков опроверг обвинения в «банном» доносе на Беркович

Режиссер Михалков заявил, что не жаловался Бастрыкину на Беркович

Фото: РИА «Новости»

Кинорежиссер Никита Михалков признался, что ничего не говорил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину о режиссере Евгении Беркович*. Об этом он заявил в эфире передачи «Бесогон ТВ».

Режиссер ответил на обвинения, озвученные журналисткой Юлией Таратутой в эфире канала «Дождь»**. Он рассказал, что никогда не парился в бане с Бастрыкиным, а спектакли Беркович* не смотрел. Михалков подчеркнул, что никогда ее не видел и не читал ее произведения.

Ранее суд приговорил Беркович* к шести годам колонии общего режима. Из-за скандального спектакля «Финист ясный сокол» ее признали виновной в оправдании терроризма.

Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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