Михалков опроверг обвинения в «банном» доносе на Беркович

Кинорежиссер Никита Михалков признался, что ничего не говорил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину о режиссере Евгении Беркович*. Об этом он заявил в эфире передачи «Бесогон ТВ» .

Режиссер ответил на обвинения, озвученные журналисткой Юлией Таратутой в эфире канала «Дождь»**. Он рассказал, что никогда не парился в бане с Бастрыкиным, а спектакли Беркович* не смотрел. Михалков подчеркнул, что никогда ее не видел и не читал ее произведения.

Ранее суд приговорил Беркович* к шести годам колонии общего режима. Из-за скандального спектакля «Финист ясный сокол» ее признали виновной в оправдании терроризма.