Михаил Шац продал квартиру в Санкт-Петербурге вместе с семейными фотографиями

Shot: юморист Шац продал за 33 млн рублей свою квартиру в Санкт-Петербурге

Российский юморист и телеведущий Михаил Шац*, который покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине, продал свою квартиру в Санкт-Петербурге вместе с семейными фотографиями. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, трехкомнатную квартиру площадью 82 квадратных метра, расположенную на улице Моховой недалеко от Марсова поля, выставили на продажу в 2023 году.

Изначально Шац* оценил ее в 40 миллионов рублей, однако найти покупателя за такую сумму не удалось. В итоге имущество юмориста продали за 33 миллиона рублей.

Интерьер квартиры оформлен в стиле лофт, преимущественно в белых, серых, коричневых и бежевых тонах, с акцентами синего цвета. Среди интересных деталей — фотографии семьи Шац* на стене в коридоре и старая швейная машинка марки Zinger, уточнил канал.

Ранее суд оштрафовал Шаца* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.