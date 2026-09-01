Михаил Мишустин: свыше 1,7 тысячи школ построили в России с 2019 года

С 2019 года в России построили более 1,72 тысячи школ. Они рассчитаны более чем на миллион учебных мест, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в комплекс «Орбита» в Домодедове вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым .

За это время капитальный ремонт по поручению президента провели более чем в 6,5 тысячи образовательных учреждений.

До конца года в России введут еще около 30 школ более чем на 31 тысячу мест и завершат ремонт примерно в тысяяе учебных заведений.

«Важно, чтобы каждая из них была местом, куда ребенок хочет идти за знаниями. И где ему комфортно учиться. В добрый путь! С началом нового учебного года!» — обратился Михаил Мишустин к учащимся и педагогам.