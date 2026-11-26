Имена Михаил и София сохранили лидерство по популярности среди новорожденных в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС.

София остается самым востребованным именем для девочек шестой год подряд — в этом году его получили свыше 17 тысяч новорожденных. В пятерку лидеров также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара, отматил сайт mk.ru.

Среди мальчиков четвертый год подряд первенство удерживает имя Михаил: так назвали более 22,6 тысячи детей. В топ-5 мужских имен в 2026 году также вошли Александр, Артем, Матвей и Тимофей.