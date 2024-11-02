Михаил, Анна и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Челябинской области

Жители Челябинской области в октябре чаще всего давали новорожденным мальчикам имя Михаил. Так назвали 58 малышей, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального госкомитета по делам ЗАГС.
Среди лидеров также оказались такие мужские имена, как Артем, Тимофей, Александр и Матвей. Самыми популярными именами для девочек стали София и Анна, так назвали по 54 ребенка. В топ-5 также попали Виктория, Валерия и Ева.
Всего в октябре на территории области на свет появилось 2 564 ребенка. Из них 1290 — мальчики, 1 274 — девочки. Брачный союз узаконили 1 719 пар. Большинство из них (129) поженились 5 октября.
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