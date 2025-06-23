Мигранты разделали барана на детской площадке во дворе ЖК в Новой Москве

Жители ЖК «Ирландский квартал» шокированы поведением нескольких мигрантов. По словам очевидцев, приезжие разделали барана прямо на детской площадке. Информация о случившемся появилась в Telegram-канале «Троицк».

«На детской площадке посреди ЖК мигранты разделали барана и подвесили его на турник, чтобы слить кровь», — уточнили авторы публикации.

Пост проиллюстрировали фото мужчин, сидящих перед висящей тушей барана.

О том, сообщали жители о случившемся в полицию, пока неизвестно. По предварительной информации, пока о разделке барана у всех на глазах, возмущенные люди писали только в социальных сетях.