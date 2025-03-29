Мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»

В одном из российских центров депортации сотрудники включили мигрантам песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». На это иностранцы лишь опустили глаза, сообщил Telegram-канал «ЧП Самара» .

В каком именно регионе сняли видео, неизвестно. На нем в зале за длинными столами расселись десятки мигрантов, ожидающих депортации.

Силовики в черной форме с прикрытыми лицами включили на музыкальной колонке песню. Приезжих музыкальный сюрприз не обрадовал. Они продолжили сидеть, потупив взгляд.

В феврале в России вступили в силу новые ограничения для нелегальных мигрантов. Кроме депортации и выдворения законодатели ввели режим высылки, который предполагает запрет на покупку недвижимости, открытие бизнеса, переезд без разрешения уполномоченного лица и вступление в брак. Наказание за пренебрежение правилами грозит не только иностранцам, но и тем, кто помог им.