МИД предостерег россиян от поездок в Германию без крайней необходимости

Россиянам рекомендовали отложить поездки в Германию и не посещать страну без крайней необходимости. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

По словам дипломата, немецкие власти сознательно продолжают относиться с подозрением к россиянам, которые находятся на территории ФРГ, в том числе живут там постоянно или временно.

«Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости, настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенном на сайте министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», — сказала Захарова.

Дипломат также заявила, что в Германии в отношении соотечественников продолжают нагнетать атмосферу недоверия и токсичности, а местные власти допускают бесправие и произвол.

Кроме того, в ходе брифинга официальный представитель МИД сравнила слова западных политиков о выгоде России от конфликта вокруг Ирана с цитатой из песни Шамана.