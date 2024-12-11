МИД порекомендовал россиянам серьезно обдумать поездки за рубеж

МИД России предупредил граждан страны о возможных рисках при планировании зарубежных поездок, связанных с задержаниями по запросам США и стран ЕС. Соответствующий комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой опубликовали на официальном сайте ведомства.

В документе отмечено, что поездки в США и страны Запада частным образом чреваты серьезными рисками. По словам Марии Захаровой, в последнее время часто практикуется схема с выманиванием за границу граждан России, к которым у американских властей есть какие-либо претензии.

«Настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства», — резюмировала Мария Захарова.

Ранее МИД предупредил о риске роста военной конфронтации между Россией и США.