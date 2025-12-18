МГПУ откажется от обучения по непедагогическим направлениям

МГПУ закроет обучение по непедагогическим направлениям с 1 сентября 2026 года

С начала учебного года-2026/2027 Московский городской педагогический университет закроет обучение студентов по непедагогическим направлениям. Об этом сообщила пресс-служба МГПУ на странице во «ВКонтакте».

В вузе отметили, что для студентов этих специальностей организуют перевод в профильные учебные заведения-партнеры, например РАНХиГС, РГГУ и другие.

«Главная цель — сконцентрировать ресурсы на ключевой задаче: подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ. Это означает, что МГПУ будет развиваться как специализированный педагогический вуз», — заявили в пресс-службе.

Студентам направлений «Дизайн», «Реклама и связи с общественностью», а также «Социология» гарантируют перевод целыми группами, сохранение стоимости обучения и образовательной программы. Также учащихся освободят от дополнительных экзаменов.

